Team Ninja fala sobre possibilidade de Nioh ser lançado no Xbox

Nioh é um jogo desenvolvido pela Team Ninja e lançado em 2017 com versões para PC e PlayStation 4, anos depois ganhou uma sequência, Nioh 2, também apenas para PC e PS4, e mais pra frente a versão PS5.

Essa franquia de jogos que é extremamente difícil e afasta os jogadores casuais, nunca foi lançada no Xbox e para quem ainda tem esperanças, tudo indica que isso não vai acontecer tão cedo.

Fumihiko Yasuda forneceu uma nova entrevista comentando sobre o jogo novo da empresa, Wo Long: Fallen Dynasty e também comentou sobre Nioh e a plataforma Xbox.

“Atualmente não há muita possibilidade de ter Nioh nas plataformas Xbox, mas esperamos que os fãs do Xbox gostem de Wo Long: Fallen Dynasty quando o jogo for lançado. Isso é provavelmente tudo o que podemos dizer no momento.”

A boa notícia é que ele não descartou a possibilidade da franquia chegar ao Xbox em um futuro próximo, sem contar que não deu muitos detalhes do motivo do jogo ser exclusivo do PlayStation nos consoles.

A Team Ninja também relata que decidiu fazer essa nova parceria com o Xbox para lançar Wo Long: Fallen Dynasty Day One no Xbox Game Pass porque o Xbox está crescendo no Japão e chamando atenção de um novo público.

No momento a Team Ninja está trabalhando com vários projetos ao mesmo tempo, sendo jogos para todas as plataformas ou exclusivos de console.