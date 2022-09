Teatro acessível: Espetáculo Vovô segue em cartaz no Sesi Rio Vermelho

O espetáculo Vovô segue em cartaz no Teatro SESI Rio Vermelho até a próxima quarta-feira (21). As sessões acontecem sempre às 20h, com entrada a R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada).

Com direção de Leno Sacramento, artista do Bando de Teatro Olodum, a trama conta com pequenos solos dos atores soteropolitanos Pedro Zaki e Rafa Martins. Em cena, eles acessam memórias nas quais dialogam com seus avós a respeito de seus comportamentos e de suas escolhas.

A peça foi idealizada por Rafa durante a pandemia. “Estamos indo para uma nova temporada presencial de um espetáculo que foi pensado e produzido para o formato virtual. Essa foi uma forma de manter meus processos de criação e adaptar novas maneiras de fazer teatro”, conta.

Ele complementa: “A adaptação do formato virtual vai tomando uma forma diferente, cada palco é um novo espetáculo e os corpos terão uma movimentação diferente, com o mesmo texto, mas a energia é diferente”.

A apresentação presencial tem sido um marco importante para os autores do espetáculo. “Espero que o público goste. Para nós, é tudo muito novo e empolgante”, afirma o artista.

A proposta de ‘Vovô’ é um diálogo com a comunidade negra sobre a figura do avô nas relações familiares, muitas vezes marcadas por um distanciamento.

Para Pedro Zaki, ator e co-criador do espetáculo, “a peça é um convite à ressignificação do afeto masculino e à reflexão sobre o respeito aos mais velhos. O avô negro é um personagem sobre quem pouco se fala. É importante visibilizar essa figura, assim como as suas memórias e vivências, pois os homens negros que são os netos de hoje serão os avós de amanhã”.