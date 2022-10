Teatro: Chico Anysio será homenageado pelo filho, o ator Nizo Neto

É a segunda vez que o humorista Chico Anysio (1931-2012) é homenageado e interpretado pelos seus filhos. O ator Bruno Mazzeo já havia resgatado o legado do pai ao interpretar o professor Raimundo Nonato no remake de Escolinha do Professor Raimundo (2015-2020), produzido pelo Canal Viva e retransmitido pela TV Globo. Agora é a vez do ator Nizo Neto reviver o personagem mais famoso do seu pai no musical Escolinha do Professor Raimundo.

Com direção de Cininha de Paula, sobrinha de Chico, que também foi responsável pelo remake feito por Mazzeo para a TV, o espetáculo marca os dez anos de falecimento de Chico Anysio, um dos maiores mestres do humor brasileiro. Além dele, outros gênios da comédia serão celebrados no palco, como Claudia Jimenez (1958-2022), Grande Otelo (1915-1993) e Orlando Drummond (1919-2021).

As apresentações do musical acontecem nos dias 10 e 11 de dezembro, no Teatro Nair Bello, em São Paulo.

Leia a matéria completa em New Mag, parceiro do Metrópoles.

