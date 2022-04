Técnica de enfermagem é morta a marretadas por paciente psiquiátrico no Ceará

A técnica de enfermagem Maria Sampaio Viana foi morta, na manhã desta segunda-feira (11), após um paciente psiquiátrico da Casa de Saúde Nossa Senhora de Fátima, em Brejo Santo, no sul do Ceará, lhe atacar com golpes de marreta.

Segundo informações preliminares da Delegacia de Brejo Santo, Maria Sampaio foi atingida por quatro marretadas na cabeça. O paciente havia fugido do quarto onde estava internado, durante um episódio de surto psicótico, e foi até uma área em obra no hospital, onde encontrou a marreta usada no crime.

Ainda de acordo com a polícia, o homem já tem passagens por contravenção penal, lesão corporal em âmbito familiar e por furto. Segundo o G1, ele havia dado entrada no hospital na noite do domingo (10), depois de invadir residências também em surto.

Após matar a enfermeira, o suspeito foi localizado em sua residência, onde foi preso e autuado em flagrante pelo crime de homicídio. Uma perícia psiquiátrica forense será realizada para constatar se o homem sofre de algum problema mental, e, assim, saber se ele vai ser responsabilizado parcial ou normalmente.

O Conselho Regional de Enfermagem do Ceará (Coren-CE) lamentou o ocorrido e manifestou preocupação com a segurança e a integridade dos profissionais da enfermagem no estado. “Nos últimos 5 anos, os casos de agressões e atentados à vida dos trabalhadores da Enfermagem cresceram vertiginosamente, afastando de suas atividades laborais dezenas de auxiliares, técnicos de Enfermagem e enfermeiros. A segurança das equipes de Enfermagem deve ser ponto de partida para o pleno exercício da nossa profissão. Quem lida com a manutenção da vida também precisa preservar a sua”, escreveu.