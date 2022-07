Técnica em enfermagem sai para cobrar dívida e desaparece no DF

A família da técnica em enfermagem Danyanne da Cunha Januário da Silva, 35 anos, pede ajuda para encontrá-la. Mãe de dois filhos, a mulher está desaparecida há quatro dias. Ela foi vista pela última vez na tarde de quarta-feira (27/7), quando saiu para encontrar um conhecido em frente à loja Madeireira Forte Lar, na Quadra 1 do Riacho Fundo I.

“Ela emprestou dinheiro para um conhecido. Ele falou para os dois se encontrarem perto de um casa de construção para pagar. Ela chegou lá e, depois disso, sumiu”, narra a irmã de Danyanne, a empresária Dallas Brasil, 44 anos.

Segundo a familiar, a Polícia Civil do DF (PCDF) descartou o conhecido como tendo algum envolvimento com o sumiço. O caso é investigado pela 29ª Delegacia de Polícia (Riacho Fundo). Além disso, o carro da técnica em enfermagem foi visto circulando em Planaltina e Luziânia (GO), já após Danyanne oficialmente ser dada como desaparecida, mas não é possível saber se era ela quem conduzia o veículo.

A irmã dela garante que a mulher não abandonaria os filhos, que têm 11 e 13 anos. “Ela não ia deixar os filhos sozinhos por muito tempo, é uma pessoa batalhadora e os meninos são a vida dela”, diz Dallas.

“A gente quer fazer de tudo para achar. Minha mãe, meu irmão… todo mundo está sem chão. Ela é uma pessoa decente e a rotina dela é muito certinha. Tinha acabado de passar num concurso da fundação como enfermeira. Ela ama viver”, narra a irmã.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Danyanne pode acionar a PCDF, por meio do 197, ou a família da mulher, cujo contato é o (61) 9-9144-5000.

Veja fotos de Danyanne:

