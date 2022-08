Técnico considera ‘inaceitável’ Cristiano Ronaldo deixar jogo antes do fim

O técnico do Manchester United, Erik ten Hag, considerou “inaceitável” Cristiano Ronaldo ter deixado o amistoso contra o Rayo Vallecano, ocorrido no último domingo, antes do fim da partida. Após atuar pela primeira vez sob o comando do holandês, o camisa 7 foi substituído no intervalo e foi flagrado deixando o estádio juntamente com Diogo Dalot, que não foi relacionado, com o jogo ainda em andamento.

Em entrevista publicada nesta quarta-feira (3) aos veículos holandeses “AD” e “Viaplay Sport”, ten Hag admitiu sua insatisfação pela atitude dos jogadores, incluindo o astro português, que foram embora mais cedo.

“Houve muitos outros que foram para casa. Com certeza não vou aceitar isso. É inaceitável, para todos. Eu digo a eles: isso é inaceitável, nós somos um time, não um selecionado. Temos que ficar juntos até o final”, afirmou.

De saída do Manchester?

De acordo com a imprensa europeia, Cristiano Ronaldo está insatisfeito no Manchester United e tenta forçar uma saída para algum clube que dispute a Liga dos Campeões na próxima temporada. Por outro lado, CR7 chegou a se manifestar nas redes sociais negando as notícias.

Dessa maneira, o Manchester United estreia oficialmente na temporada no próximo domingo (7) pela Premier League, quando encara o Brighton, em Old Trafford, às 10h (de Brasília).