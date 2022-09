Técnico de Portugal convoca CR7 para Liga das Nações: “Será titular”

O técnico de Portugal, Fernando Santos, divulgou nesta quinta-feira (15/9) os convocados para as duas últimas rodadas da fase de grupos da Liga das Nações. Cristiano Ronaldo foi um dos chamados pelo comandante, que garantiu a presença do astro contra a República Tcheca, em Praga, no dia 24 de setembro. Vale lembrar que CR7 ainda não marcou gols ou assistências na atual temporada pelo Manchester United.

“Se estou preocupado com a situação de Cristiano Ronaldo? Não. Tenho acompanhado e vai jogar. Será titular. Tenho atenção com ele e com todos os jogadores. Quero saber se vão jogar e o que está a acontecer. Ninguém dúvida que Ronaldo continuar a ser importante para a Seleção Nacional”, disse em entrevista coletiva.

Liga Europa

Antes de se juntar à seleção, Cristiano Ronaldo foca suas atenções na Liga Europa. Nesta quinta-feira (15/9), o United visita o Sheriff, às 13h45 (de Brasília), depois de perder em casa para a Real Sociedad na primeira rodada. Na ocasião, CR7 foi titular e atuou até o apito final. Foi apenas o segundo jogo na temporada que o português atuou todos os 90 minutos da partida.

Liga das Nações

Por outro lado, na Liga das Nações pela seleção, o atacante já soma dois gols e uma assistência, contribuindo diretamente para os sete pontos conquistados pela equipe, que atualmente ocupa a segunda colocação do Grupo 2, com um tento a menos do que a Espanha.