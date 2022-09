Técnico do Bayern admite ansiedade em rever Lewandowski

Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (12/9), antes do jogo contra o Barcelona pela fase de grupos da Liga dos Campeões, o técnico do Bayern de Munique, Julian Nagelsmann, admitiu estar ansioso em rever o atacante Lewandowski, que brilhou com a camisa dos bávaros e hoje defende o rival.

“Fico feliz quando nossos torcedores o recebem bem. Isso é normal quando alguém deu tanto pelo clube. Geralmente é assim que deve ser. Ele foi uma parte importante à família Bayern. Estou ansioso para vê-lo novamente”, afirmou o comandante.

Bayern x Barça

O técnico alemão também projetou o duelo contra o Barcelona. Para Nagelsmann, os últimos confrontos contra o Barcelona, incluindo o 8 a 2 em 2020 pela Liga dos Campeões, não refletem o atual momento do adversário.

“Conhecemos o Barcelona. Eles têm um espírito totalmente novo. Você pode apagar os últimos duelos contra o Barça do seu disco rígido. Eles querem atacar novamente. Eles são um adversário difícil”, disse.

“Não é um jogo inovador. Mas, em geral, é uma boa maneira de ver onde estamos contra uma equipe que melhorou adequadamente. Queremos vencer o jogo em casa”, completou.

Bayern de Munique e Barcelona duelam nesta terça-feira (13/9), na Allianz Arena, às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Vale lembrar que ambas as equipes venceram na estreia e somam três pontos.