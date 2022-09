Técnico do Porto tem carro apedrejado após derrota por goleada na Champions

O técnico do Porto, Sérgio Conceição, teve seu carro apedrejado nesta terça-feira (13/9) por torcedores do clube após a derrota por goleada para o Club Brugge, por 4 a 0, na Liga dos Campeões. O treinador não estava no veículo, que contava com sua esposa, Liliana Conceição, e seus dois filhos.

Na manhã desta quarta (14/9), o time lusitano repudiou o ocorrido e solicitou que os autores fossem identificados e punidos. O carro com os familiares de Sérgio Conceição deixava o Estádio do Dragão no momento do ataque, logo após a partida.

O revés para o Brugge complicou a vida do Porto na competição. A equipe é a única que não pontuou no grupo B, que ainda conta com Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid.

Campeonato Português

No Campeonato Português, porém, o cenário é outro. O Porto ocupa a terceira posição, com 15 pontos conquistados em seis jogos, a apenas três do líder Benfica.

Sérgio Conceição poderá se reabilitar na Champions League no dia 4 de outubro, quando recebe o Bayer Leverkusen, em casa. Nesta terça (13/9), os alemães bateram o Atlético de Madrid, por 2 a 0, e foram à vice-liderança do grupo.