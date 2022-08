Técnico do PSG, Galtier desmente ‘mal-estar’ entre Neymar e Mbappé

“Não há mal-estar” entre Kylian Mbappé e Neymar no Paris Saint-Germain, garantiu nesta sexta-feira o técnico Christophe Galtier. O mesmo considerou um “epifenômeno” o desentendimento entre os dois astros durante a decisão sobre quem iria cobrar um pênalti no último sábado, na vitória sobre o Montpellier, por 5 a 2.

“Nos vimos rapidamente no dia seguinte para resolver tudo isso, para dizer o que tínhamos a dizer um ao outro”, explicou Galtier em entrevista coletiva, dois dias antes do duelo contra o Lille.

“Passamos uma semana muito agradável no trabalho, ambos trabalharam bem, apreciei isso em todas as sessões desta semana e esse epifenômeno desapareceu muito rapidamente, ou seja, no dia seguinte ao jogo”, acrescentou.

Durante a goleada parisiense sobre o Montpellier no sábado, Mbappé mostrou sinais de insatisfação. Ele não comemorou seu gol e conversou com Neymar para bater o segundo pênalti, após o francês já ter perdido o primeiro.

Galtier especificou após o jogo que “as coisas haviam sido respeitadas” em relação ao cobrador do pênalti.

A hierarquia “só pode ser evolutiva”, disse ele na sexta-feira. “Houve uma ordem precisa naquela partida, Kylian como número 1 e ‘Ney’ como número 2. Depois, há a interpretação da ordem dada em caso de segundo pênalti. Houve uma discussão, ‘Ney’ se sentiu pronto e Kylian deixou”, explicou Galtier, sem revelar sua hierarquia para os próximos jogos.

Entre os cobradores apontados estão também o argentino Lionel Messi e o espanhol Sergio Ramos, disse Galtier, lembrando que é “importante que nossos atacantes marquem gols, para manter a confiança”.