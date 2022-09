Técnico do PSG se derrete por Neymar antes de jogo na Champions

O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Galtier, está encantado com o início de temporada do astro Neymar. Em entrevista coletiva realizada nesta terça-feira (13/9), prévia ao duelo contra o Maccabi Haifa, pela Liga dos Campeões, o treinador destacou não só o bom desempenho do brasileiro, mas também sua entrega.

“Neymar é um artista. É um jogador que trabalha muito para equipe, tanto ofensivamente como defensivamente”, declarou Galtier.

“Seria simplista pensar que seu bom começo de temporada se deve apenas a mim e minha equipe. Havia uma consciência de Ney em relação à temporada passada, quando ele era menos eficiente, menos presente.”, começou o técnico.

“Ele tem grandes objetivos no coração de uma temporada em particular. Chegou no prazo, certinho e funcionou bem antes. Queríamos colocá-lo nas melhores condições para que ele estivesse no melhor humor possível”, explicou.

Temporada de Neymar

Em nove jogos na temporada, Neymar já soma 10 gols anotados e cinco assistências. Desta forma, ele já superou seu começo nas temporadas 2014/15 e 2018/19, por Barcelona e PSG, respectivamente. Em ambas as oportunidade, o atacante marcou os mesmos 10 gols, mas em 10 partidas.

Além de exaltar seu camisa 10, Galtier confirmou o desfalque do zagueiro Kimpembé para o confronto na Champions. O defensor francês teve constatada uma lesão na perna esquerda e ficará de fora por seis semanas. Keylor Navas e Renato Sanches, também contundidos, não viajaram à Israel.

Liga dos Campeões

O jogo diante do Maccabi Haifa está marcado para esta quarta-feira (14/9), às 16h (de Brasília). Na estreia, o clube parisiense bateu a Juventus, por 2 a 1, com dois gols de Mbappé.