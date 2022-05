Técnico do time feminino do PSG é suspenso por comportamento “inapropriado”

O Paris Saint-Germain anunciou em comunicado publicado nesta terça-feira que o treinador do time feminino, Didier Ollé-Nicolle, foi “afastado de seu trabalho” temporariamente, enquanto é investigado por “condutas e palavras inapropriadas”.

Esta medida “não prejulga em absoluto os resultados da investigação interna que será realizada nem as decisões que o clube poderá ter que tomar”, acrescenta o clube francês, sem dar mais detalhes sobre a natureza das acusações contra o técnico, que tem contrato até junho de 2023.

“Estas condutas e palavras, se confirmadas, seriam incompatíveis com os valores esportivos e humanos do PSG”, acrescenta o clube na nota.

Caso de polícia

Segundo fontes informaram ao veículo francês RMC Sport, o caso já está nas mãos da polícia, que ouviu uma jogadora do time.

Ainda de acordo com uma fonte do clube, várias entrevistas foram realizadas pelos serviços de recursos humanos do PSG com membros da comissão técnica e atletas ao longo desta terça.

Os eventos remontam ao período de pré-temporada da equipe francesa nos Estados Unidos, durante a qual foi denunciado ao PSG um “gesto inapropriado” do treinador em relação a uma jogadora, continuou a mesma fonte.

Naquele momento, o caso foi encerrado em comum acordo depois que todas as partes foram ouvidas, mas o clube decidiu reabri-lo depois da divulgação de várias informações novas nas redes sociais nos últimos dias.