Técnico do Tottenham, Antonio Conte critica rumores que o ligam à Juventus

O técnico do Tottenham, Antonio Conte, considerou “desrespeitosos” os recentes rumores que o apontam como um possível nome para assumir a Juventus caso o atual comandante da equipe italiana, Massimiliano Allegri, seja demitido.

“Acho que é desrespeitoso com o técnico da Juventus e desrespeitoso para mim, como treinador do Tottenham”, afirmou Conte às vésperas do clássico contra o Arsenal, no próximo sábado, pelo Campeonato Inglês.

Embora tenha uma relação de vitórias com a Juve, tanto como jogador quanto como treinador, o italiano está focado em seu atual time.

Sob o seu comando, o Tottenham está invicto na Premier League e é o terceiro na classificação, apenas um ponto atrás do líder Arsenal, e está de volta à Liga dos Campeões.

RACISMO

Conte também comentou o incidente racista envolvendo o atacante dos Spurs, Richarlison, que teve uma banana arremessada das arquibancadas em sua direção durante a vitória do Brasil por 5 a 1 sobre a Tunísia, no último amistoso antes da Copa do Mundo.

“O que aconteceu é inacreditável. Assistir a este tipo de situação em 2022 é uma vergonha para todos”, enfatizou.