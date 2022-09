Técnico Eduardo Baptista deixa Atlético-GO após 5 derrotas seguidas

O técnico Eduardo Baptista não comanda mais o Atlético Goianiense. O clube anunciou a saída do treinador na tarde desta quinta-feira (29) por meio de postagem no Twitter. O desligamento ocorre após derrota ontem (28) para o Corinthians por 2 a 1, complicando ainda mais a situação do Dragão no Campeonato Brasileiro. A 10 rodadas para o fim da competição, o Atlético-GO é o vice-lanterna da Série A , com 22 pontos, nove a menos que o Ceará, primeiro fora da zona de rebaixamento (Z4).

Em comum acordo com o técnico Eduardo Baptista optamos pelo seu desligamento. Desejamos sucesso em sua carreira, por se tratar de um profissional de postura correta e exemplar. pic.twitter.com/bQ4mPTbuam — Atlético Goianiense (@ACGOficial) September 29, 2022

Baptista estreou com vitória contra o São Paulo (3 a 1) no jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, mas depois o Dragão foi eliminado nos pênaltis na partida de volta, após perder por 2 a 0 no tempo normal. No Brasileiro, o técnico acumulou cinco derrotas seguidas.

