Técnicos auxiliam na gestão do agronegócio pelo país

De olho nos resultados expressivos do agronegócio brasileiro, novos profissionais especializados chegam ao mercado para manter os números positivos.

Só para ter uma ideia, a projeção da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil para o valor bruto da produção da agropecuária em 2022 é de R$ 1,380 trilhão. Com base nos dados de junho, é 4,3% a mais do que em 2021.

O técnico em agronegócio é um profissional que atua na gestão de negócio no campo e na comercialização dos produtos. O Brasil tem 807 deles registrados no Conselho Federal de Técnicos Agrícolas.

Segundo o diretor administrativo do Conselho, Gilmar Clavisso, esse profissional pode trabalhar dentro e fora da porteira.

“Ele tem a condição de fazer um plano de negócio, seja para o produtor, o empreendedor, ou até mesmo em pequenas cooperativas e grandes cooperativas”

Em Goiás, Pedro Willi Santana decidiu procurar a formação técnica para ajudar nos negócios da família.

“Devido a essa grande operação, precisa de um técnico em agronegócio para auxiliar do que você deve fazer, no que você tem que gerir. E aí vem o curso para dar uma luz no fim do túnel, que é isso que ainda tem muito produtor precisando”

O técnico em Agronegócio também tem oportunidades em empresas públicas e privadas, propriedades rurais, agroindústrias e associações rurais.

*Com produção de Daniel Lima

Economia Brasília Radiojornalismo – GT Passos Gabriel Brum* – Repórter da Rádio Nacional técnicos agronegócio Gestão Campo 93:00