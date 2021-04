TEIXEIRA | 59 novos casos de coronavírus no município

Durante o período de quarta-feira (14), a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas informa que houve registro de 59 novos casos positivados. Até o momento são 12.935 casos confirmados. Destes, 131 são considerados ativos. Até o momento são 193 mortes. A taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,49%, em relação aos casos confirmados. Nossa taxa de recuperação é de 97,49%, são 12.611 recuperados.

Ocupação de Leitos

De acordo com o último censo de ocupação de leitos, feito nesta tarde, são 23 pacientes internados em leitos para tratamento da Covid-19 no HMTF e Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, sendo 08 clínicos e 15 na UTI, representando 100% de ocupação de UTI. Na UPA, de acordo com última atualização feita, apenas 01 internado. Na UMMI são 4 pessoas internados na enfermaria.

Na rede privada são 26 internados, 18 na enfermaria e 08 na UTI, representando 100% de ocupação de UTI. A quantidade de leitos de UTI da rede privada é flexível, visto que alguns leitos são reservados para realização de cirurgias. Sendo no total: 54.

Ascom/ Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA