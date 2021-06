TEIXEIRA | 8ª COORPIN realiza operação para cumprimento de mandados de prisão temporária

Notícias



Publicado em 17 de jun de 2021 e atualizado às 10:33

Na manhã desta quinta-feira (17), por volta das 06h, Policiais Civis da Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas com apoio do SI da COORPIN/ CATI SUL realizaram a prisão de dois investigados de participação no homicídio de PEDRO PAULO SANTOS DA SILVA. Fato ocorrido em 27/12/2020, em frente ao Açougue do Gordo, Bairro Tancredo Neves, em Teixeira de Freitas.

A operação teve por objetivo o cumprimento de mandados judiciais de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor de três suspeitos de envolvimento no homicídio. Os mandados foram expedidos pela Vara de Execuções Penais e Juri da Comarca de Teixeira de Freitas no processo 0500011-33.2021.8.05.0256.

Os investigados foram localizados, presos e levados para a delegacia. O terceiro suspeito e investigado pela execução dos disparos que mataram a vítima, não foi localizado e encontra-se foragido.

Fonte| DT Teixeira de Freitas