Teixeira de Freitas e região: Empreendedorismo feminino entra em pauta com o Encontro Delas

Publicado em 4 de nov de 2021 e atualizado às 18:01

Inédito e gratuito, evento discute a importância do Empreendedorismo Feminino, no próximo dia 17 de novembro.

O empreendedorismo feminino estará em pauta em Teixeira de Freitas e região com a realização com Encontro Delas, evento realizado pelo Sebrae, em parceria com o Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) e a Câmara da Mulher Empresária (CME).

O evento ocorre no dia 17 de novembro, às 16h, no Espaço D Cerimonial, em comemoração à Semana do Empreendedorismo Feminino. As inscrições podem ser realizadas gratuitamente pela internet.

Realizado por meio do projeto Sebrae Delas, o evento terá como palestrantes Rosemma Maluf, empresária e sócia-diretora do Shopping Bahia Outlet, em Salvador, coordenadora da CME da Fecomércio-BA e vice-presidente da Associação Comercial da Bahia;

Dalci Meira de Andrade, empresária do segmento de perfumaria e cosméticos, sócia-proprietária de 18 lojas da O Boticário no Sudoeste Baiano, há 40 anos; Maria Cândida, jornalista há 26 anos, apresentadora da TV Globo no quadro Ageless, no programa Bem Estar, creator e influencer que atua em multiplataformas; e Priscila de Sá, jornalista pela, psicóloga, business coach pelo Behavioral Coaching Institute, alpha coach pela Worth Ethics e neurocoach pelo Neurobusiness Group. É conhecida mundialmente por seus trabalhos em Liderança Feminina e Comunicação Assertiva.

As palestrantes apresentarão um pouco das suas trajetórias com o empreendedorismo e de que forma esse percurso pode fomentar ao associativismo empresarial entre mulheres, levar conhecimento e fortalecer os negócios.

O Sebrae Delas é um dos projetos que mais tem se desenvolvido entre lideranças e empresariado feminino. Por onde passou, o projeto levou apoio a mulheres, seja no desenvolvimento de suas competências comportamentais ou de habilidades que impulsionam seus empreendimentos.

Serviço

Encontro Delas: Importância e Desafios do Empreendedorismo Feminino

Data: 17 de novembro

Horário: 16h

Local: Espaço D Cerimonial

Inscrições: gratuitamente, pela internet

