Teixeira de Freitas inicia a oferta de novos serviços gratuitos na área de fisioterapia para população

Com objetivo de garantir um serviço público de saúde mais humano, integrado e completo aos usuários do SUS de Teixeira de Freitas, a Prefeitura Municipal iniciou nesta quinta-feira (1º) o Projeto Fisius – Fisioterapia Integrada À Unidade De Saúde na Unidade Básica de Saúde Novo Jerusalém, localizada no bairro João Mendonça. Iniciou também a disponibilização de Acupuntura e Pilates no Centro de Tratamento Ortopédico (CTO), serviços que pela primeira vez são ofertados pelo SUS à população do município.

A FISIUS é um serviço de fisioterapia nas alterações motoras do aparelho músculo esquelético, não traumáticas, inserido na unidade básica de saúde da família. A FISIUS tem como objetivo aproximar o paciente do tratamento preventivo e corretivo das lesões musculares e doenças degenerativas.

O prefeito Marcelo Belitardo garantiu que estas ações serão expandidas para atender a população mais carente de Teixeira de Freitas: “Iremos ampliar estes serviços para que toda a população tenha acesso ao melhor que podemos oferecer em saúde pública, este é o nosso objetivo e atuaremos dessa forma. A fisioterapia garante mais qualidade de vida para quem tem dores e me entristece saber que muitas pessoas não podem ter acesso. Por isso, levaremos em breve este serviço para mais postos”.

A Chefe da Divisão do CTO Roberta Bissaro Carvalho explicou que os atendimentos na unidade são feitos após o usuário passar por atendimento médico e ser encaminhado, mas prioritariamente, o serviço será ofertado a pacientes com algumas patologias específicas. A fibromialgia e também os acometimentos ao eixo central (coluna vertebral) se encontram com assistência reduzida no município, com isso, será realizado o resgate a esses pacientes, promovendo um tratamento específico com intuito de melhorar a qualidade de vida de cada um deles.

PILATES

O pilates é um recurso utilizado pelo fisioterapeuta quando se busca a prevenção e também o tratamento de determinadas patologias. Porém muito mais do que isso, quando visto de forma holística, avaliando o paciente como um todo, o método gera influencia em diversos pontos do dia a dia de quem o pratica e segue sua metodologia.

ACUPUNTURA

A Organização Mundial de Saúde reconhece a eficácia do tratamento por acupuntura em diversas patologias, boa parte dessas, musculoesqueléticas. O alívio de dor também é um recurso de grande eficiência promovendo em grande parte das vezes, um alívio quase que imediato ao paciente.

CONTATO CTO:

CTO – Centro de Tratamento Ortopédico

Rua: Águas Claras, n° 136 – Monte Castelo

73 3011-2734