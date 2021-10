Teixeira de Freitas realiza campanha multivacinação para crianças e adolescentes; Dia D acontece neste sábado (16)

Sociedade



Publicado em 15 de out de 2021 e atualizado às 12:17

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a Campanha de multivacinação com o objetivo de garantir a atualização do cartão de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos,11 meses e 29 dias. A campanha do Ministério da Saúde visa reforçar a vacinação e evitar o retorno de doenças que já estão erradicadas.

Teixeira de Freitas contará ainda com dia D nas USFs neste sábado (16/10) de 8h às 16h30 para esta campanha.

Para campanha de multivacinação estão disponíveis as vacinas: BCG, Hepatite A e B, Pentavalente (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano), para Crianças.

A Secretaria chama atenção somente para vacina BCG que será disponibilizada apenas na USF WILSON BRITO (antigo Ambulatório Central) para evitar a perda de doses.

Para os adolescentes estarão disponíveis as vacinas: HPV, dT (dupla adulto), Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada), atualizando de acordo com o histórico vacinal de cada adolescente.

De acordo com o Ministério da Saúde esta Campanha é uma estratégia eficaz que, em um único momento, são oferecidas às crianças e adolescentes, as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, facilitando assim a ida dos pais ou responsáveis ao serviço de saúde.

Leve seu filho, de 0 a menores de 15 anos, para avaliação e atualização do cartão de Vacina, na USF mais próxima de sua residência.

Unidades que ofertarão vacinas no dia 16/10 – Dia D

ESF- Bela Vista 2

ESF Bela Vista 3

ESF Jardim Caraipe

ESF Kaikan

ESF Urbis

ESF Vila Verde

ESF Monte Castelo

ESF- Jerusalém

ESF- Nova América

ESF- Castelinho

ESF- Residencial Castelinho

ESF- Colina Verde

13 ESF- Centro

ESF- Teixeirinha

ESF- Ouro Verde

ESF- wilson Brito

ESF- Liberdade 2

ESF- Centro Diagnose

ESF- Lourenço 4

ESF- Liberdade 1 e Sul

ESF- Vila Vargas

ESF- Redenção

ESF- Complexo Ubirajara

ESF- Estância Biquíni

ESF- Tancredo Neves 1

ESF- Ulisses Guimarães

ESF- Santo Antônio

ESF- Duque de Caxias