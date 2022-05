Teixeira de Freitas sedia Encontro de Atores do Desenvolvimento

Políticas Públicas, liderança e estratégias foram discutidos entre os participantes.

O Sebrae realizou, no Auditório do Hotel Lord, na última terça-feira (3), o Encontro de Atores da regional de Teixeira de Freitas, envolvendo representantes dos 21 municípios que, após o intervalo de dois anos, voltaram às reuniões presenciais.

A Rede de Atores é um projeto desenvolvido pelo Sebrae que oferece uma oportunidade aos representantes de entidades de classe e de gestão pública, dispostos a melhorar o ambiente de negócios e auxiliando os setores produtivos locais. Neste ano, com o tema “Liderança”, foram trabalhados conceitos de políticas públicas, planejamento, estratégias e conexões.

Na abertura do evento, o gerente regional do Sebrae em Teixeira de Freitas, Alex Brito, comentou sobre a importância de fortalecimento dos empreendedores através da Rede de Atores. “Esse trabalho em conjunto é fundamental para o desenvolvimento territorial, fortalecimento dos negócios, qualificação e melhorias gerais”, pontuou.

Participando pela primeira vez, Luzinete Souto, secretária de Turismo e Cultura do município de Mucuri, avaliou positivamente o evento. “Vejo várias oportunidades de desenvolvimento para a região, principalmente para os empreendedores, marisqueiras, pescadores, artesãos, enfim, foi um grande aprendizado que levo para o município em busca de parcerias junto à gestão”, destacou.

Outra participante, representando o município de Belmonte, Schirley Maria Conceição dos Santos ressaltou sua compreensão sobre o programa. “Com a Rede de Atores e o aprendizado adquirido, podemos oferecer melhor atendimento à Sala do Empreendedor. Isso surtiu impacto diretamente no público dos distritos, que buscam a Sala com mais segurança, desejando se fortalecer”, comentou a agente de desenvolvimento e promotora de eventos.