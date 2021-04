TEIXEIRA | Homem é assassinado em via pública

Além da preocupação com o COVID-19, o município de Teixeira de Freitas convive com a violência urbana, nesta terça-feira (13) um homem foi assassinado em via pública.

Ronivaldo Prates Santos, foi interceptado por ocupantes de uma motocicleta, quando seguia pela rua principal do bairro Rosa Luxemburgo e disparos foram efetuados em sua direção. Sem chance de revidar acabou morto no local.

As autoridades policiais foram notificadas e policiais militares estiveram no local confirmando a veracidade da denúncia, também garantindo a integridade do cenário do crime.

A equipe da polícia civil foi mobilizada e um levantamento cadavérico autorizado, seguido da remoção do corpo para o IML do município.

Um inquérito deverá apurar a motivação e autoria do assassinato.