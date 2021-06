TEIXEIRA | Mais um amigo levado pelo COVID-19

Sociedade



Publicado em 15 de jun de 2021 e atualizado às 18:24

As vezes a distância e o tempo, apenas afastam pessoas, no entanto, o coronavírus conseguiu destruir laços destroçar famílias e trazer muita tristeza.

Nesta terça-feira (15), uma notícia voltou a destroçar os corações da equipe do Itamaraju Notícias. Quando confirmamos a infelicidade de visualizar informações veiculada no portal Liberdade News.

Na manchete tratava da morte do técnico de áudio “Eliabe Alves de Sousa”, com apenas 36 anos, cultivou inúmeras amizades esbanjando alegria e agora deixa o vazio com sua partida.

Listado no grupo de pacientes acometidos pela diabetes, foi diagnosticado e internado em unidade de saúde de Teixeira de Freitas no último dia 31 de maio com Coronavírus.

Chegou a apresentar melhoras, porém as complicações do COVID-19 evoluíram e acabou vindo a óbito, torna-se em mais uma vítima da pandemia.

Na região, muitos são flagrados furando ou desrespeitando os protocolos de saúde. Ampliando assim os casos e alastrando a transmissão do COVID-19.

Aos entes queridos e amigos ficam o vazio e a impotência, ocupados pela escalada da pandemia. A equipe do Itamaraju Notícias respeitosamente deseja a família os mais sinceras condolências pela perca.

Com informações do Liberdade News