TEIXEIRA | Matrículas da Rede Municipal serão de 22 a 31 de março

As matrículas para a Rede Municipal de Teixeira de Freitas estarão abertas a partir da próxima segunda-feira, dia 22, e seguem até o dia 31 de março. Referente ao ano letivo de 2021, o período de matrícula será único para todas as escolas e modalidades, exceto a EJA, que tem o ano letivo de 2021 em andamento.

Neste momento, as escolas passam por processo de rematrícula, como explica o Diretor do Departamento de Educação Ezio Aguiar: “As escolas estão em processo de rematrículas de alunos, de forma automática. As famílias serão convidadas a se dirigirem às escolas e assinarem os documentos, por meio de escalas divulgadas pelas próprias unidades para não haver aglomerações. Este processo de rematrícula é muito importante para as escolas terem dimensão das vagas que irão surgir para efetivação de matrículas dos novos estudantes”.

As famílias interessadas devem procurar as escolas munidas de documentos de identificação do aluno e responsável, comprovante de residência e histórico ou declaração escolar.

Ascom/ Prefeitura de Teixeira de Freitas – BA