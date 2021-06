TEIXEIRA | Município tem ocupação de 93% dos leitos, letalidade é de 1,54%

Covid



Publicado em 21 de jun de 2021 e atualizado às 10:18

Neste domingo (20), a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas informou que houve registro de 42 novos casos positivados. Até o momento são 16.279 casos confirmados. Destes, 84 são considerados ativos, ou seja, as pessoas que ainda tem a possibilidade de transmitir o vírus. Até o momento são 252 mortes. A taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,54% em relação aos casos confirmados. Nossa taxa de recuperação é de 97,93%, são 15.943 recuperados.

Ocupação de Leitos

De acordo com o último censo de ocupação de leitos, feito nesta tarde, são 18 pacientes internados em leitos para tratamento da Covid-19 no HMTF e Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, sendo 04 clínicos e 14 na UTI, representando 93% de ocupação de UTI. Na UPA, de acordo com última atualização feita, são 03 internados. Na UMMI são 03 pessoas internadas na enfermaria. Lembrando que são internadas na UMMI, puérperas, gestantes e crianças.

Na rede privada são 15 internados, 08 na enfermaria e 07 na UTI, representando 100% de ocupação de UTI. A quantidade de leitos de UTI da rede privada é flexível, visto que alguns leitos são reservados para realização de cirurgias. Sendo no total de internações 39.

Lembramos que as pessoas internadas podem ainda ter sequelas, mas não necessariamente estão ainda no grupo de ativos. Há também muitos casos de chegada do resultado confirmado positivo para Covid-19 depois de 14 dias do ciclo viral, logo esses casos nem chegam a constar como ativos, entram apenas na contabilização de confirmados.

Por | Ascom PMTF