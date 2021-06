TEIXEIRA | “Operação LE BLEU” resulta no cumprimento de mandado de prisão

Destaque



Publicado em 29 de jun de 2021 e atualizado às 14:40

Antes de construir, faça um orçamento e visite a CONSTRUTORA LIMA

Em ação na manhã desta terça-feira (29) no município de Teixeira de Freitas, policiais civis do SI/CATI. SUL, da 8 Coorpin, em apoio a DT de CARAVELAS prenderam por força de mandado de prisão preventiva expedido pela comarca de Caravelas um indivíduo identificado por vulgo LB.

Diligências realizadas pelos investigadores do SI/ CATI SUL da 8a Coorpin por determinação da Autoridade Policial competente, logrou êxito levantar informações do local onde estava LB e a equipe deslocou-se para a cidade de Caravelas para investigações a cerca do crime ocorrido naquela cidade no último dia 14 de Junho, que resultou em óbito de Denílson Barbosa dos Santos, 21 anos, e familiares destes que foram baleadas, incluindo uma criança de 05 anos de idade. Informações mostraram que o executor atuou a mando de LB, uma das lideranças do tráfico de drogas entorpecentes de Caravelas.

A inteligência desta Coordenadoria logrou êxito ao descobrir o paradeiro de LB, situado no Centro de Teixeira de Freitas. Com o Mandado de prisão expedido pela comarca de Caravelas os policias civis conseguiram localizar e reconhecer LB dando voz de prisão, e logo em seguida o conduzindo para a Delegacia Territorial para os procedimentos de praxe.

Vale ressaltar que a prisão foi representada pelo DPC Titular de Caravelas.

Fonte | Coordenadoria, 8a Coorpin.