TEIXEIRA | Polícia apreende 130 mil carteiras de cigarros falsificados

O Serviço de Investigação da 8ª Coorpin de Teixeira de Freitas recebeu denúncia sobre a carga, que veio de São Paulo em um fundo falso de um caminhão.

Cento e trinta mil carteiras de cigarros falsificados foram apreendidas com um homem na noite de quinta-feira (15), por policiais da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Teixeira de Freitas. As 180 caixas de cigarros foram encontradas em um fundo falso de um caminhão e em uma van.

O valor estimado da mercadoria apreendida é de R$ 650 mil. “O homem foi preso em flagrante por contrabando de cigarros. Ele estava descarregando o caminhão, dando voltas com uma van branca, quando o interceptamos e apreendemos a carga”, relatou o coordenador em exercício da 8ª Coorpin, delegado Ricardo Amaral.

Em depoimento, o homem contou que a carga veio de São Paulo e seria distribuída em Teixeira de Freitas. “Recebemos denúncias anônimas e fomos averiguar, quando encontramos a carga”, finalizou. O homem está preso e segue à disposição da Justiça.

Ascom PC/ Natália Verena