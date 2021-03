TEIXEIRA | PRF e PMBA recuperam caminhonete Hilux roubada

Policiais rodoviários federais em ação conjunta com policiais militares recuperaram na madrugada de sábado (06), no Km 888 da BR 101, uma caminhonete Toyota/Hilux que havia sido tomada de assalto na última quarta-feira (03) no estado do Espírito Santo.

A ação foi desencadeada após a equipe da PRF receber denúncia da ocorrência do crime e de que provavelmente o veículo estivesse transitando na rodovia federal.

Prontamente, os policiais iniciaram as diligências no sentido de localizar a caminhonete e logo em seguida avistaram um veículo com as características semelhantes do que havia sido roubado.

Foi dada comando de parada, porém a ordem foi desrespeitada pelo condutor e teve início um acompanhamento tático, que se prolongou por alguns quilômetros na rodovia. A Hilux foi interceptada, após o motorista acessar uma estrada vicinal e abandonar o veículo.

Em seguida, os ocupantes fugiram a pé em direção ao matagal. Forças policiais foram acionadas e buscas estão sendo feitas na tentativa de capturar os suspeitos.

O veículo recuperado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil local, para registro da recuperação e posterior devolução ao legítimo proprietário.

