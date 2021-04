TEIXEIRA | PRF recupera caminhão e carga roubada

Na noite de segunda-feira (26), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo de carga que havia acabado de ser tomado de assalto no município de Ibirapuã/BA.

A vítima compareceu ao posto PRF e solicitou ajuda dos policiais, relatando que havia sido surpreendida por criminosos armados, após reduzir a velocidade para ajudar um veículo que precisava de auxílio na via.

O motorista informou ainda que indivíduos o obrigaram a deitar na cama do veículo com vistas a sua imobilização, no entanto ele conseguiu fugir e solicitar ajuda de um outro motorista profissional.

Rapidamente, os PRFs seguiram para localidade indicada pelo condutor e conseguiram encontrar o caminhão com a carga ainda preservada. Buscas estão sendo feitas para encontrar os assaltantes.

Diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia Judiciária local onde serão adotadas as medidas cabíveis.

Por | PRF