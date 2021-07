Teixeira volta a registrar mortes por covid e 43 novos infectados

Covid



Publicado em 20 de jul de 2021 e atualizado às 23:14

Nesta data, a Secretaria de Saúde de Teixeira de Freitas informa 43 novos casos positivados. Até o momento são 17.505 casos confirmados. Destes, 77 são considerados ativos, ou seja, as pessoas que ainda têm a possibilidade de transmitir o vírus. Até o momento são 268 mortes. A taxa de letalidade em Teixeira de Freitas é de 1,53% em relação aos casos confirmados. Nossa taxa de recuperação é de 98,02%, são 17.160 recuperados.

Óbitos

É com pesar que informamos dois óbitos em decorrência das complicações da Covid-19 em nosso município. Trata-se de um homem de 80 anos e uma mulher de 54 anos, ambos internados no HMTF.

Ocupação de Leitos

De acordo com o último censo de ocupação de leitos, feito nesta tarde, são 13 pacientes internados em leitos para tratamento da Covid-19 no HMTF e Hospital de Campanha de Teixeira de Freitas, sendo 05 clínicos e 08 na UTI, representando 53% de ocupação de UTI. Na UPA, de acordo com última atualização feita, não há pacientes internados. Na UMMI há 01 pessoa internada. Lembrando que são internadas na UMMI, puérperas, gestantes e crianças.

Na rede privada, são 08 internados, 02 na enfermaria e 06 na UTI, representando 100% de ocupação de UTI. A quantidade de leitos de UTI da rede privada é flexível, visto que alguns leitos são reservados para realização de cirurgias. Sendo no total de internações 22.

Lembramos que as pessoas internadas podem ainda ter sequelas, mas não necessariamente estão ainda no grupo de ativos. Há também muitos casos de chegada do resultado confirmado positivo para Covid-19 depois de 14 dias do ciclo viral, logo esses casos nem chegam a constar como ativos, entram apenas na contabilização de confirmados.

Por | Ascom