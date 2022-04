Temer diz que intenção do MDB é levar candidatura de Tebet ‘até o fim’

O ex-presidente Michel Temer afirmou nesta quarta-feira, 6, que a intenção do MDB é levar até o fim a candidatura da senadora Simone Tebet à Presidência da República. “A Simone Tebet tem todas as qualificações para ser candidata pelo MDB e crescer nas pesquisas. Eu, pessoalmente, acho que ela vai crescer nas pesquisas. Nós temos abril, maio, junho, julho. Nós temos muito tempo pela frente”, declarou em conversa com jornalistas em evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI). “Eu tenho falado muito com o presidente Baleia Rossi e outros companheiros do MDB. A intenção é exatamente essa, levar [a candidatura] até o fim”, acrescentou.

Tebet tem 2% das intenções e ficou em quinto lugar na pesquisa Ipespe divulgada nesta quarta. O MDB trabalha para lançar um candidato que tenha força para ser a “terceira via” contra Jair Bolsonaro (PL) e Lula (PT), que lideram as pesquisas eleitorais. Líderes do partido se reúnem nesta tarde com PSDB, União Brasil e Cidadania para discutir a formação de uma chapa para disputar o Planalto. Questionado sobre as conversas entre Tebet e Eduardo Leite (PSDB), Temer afirmou que “faz parte da política” e que as legendas devem negociar entre si. O ex-presidente também disse que as alianças do MDB para a presidência ainda não estão definidas.