‘Temos que focar no que a gente vem construindo agora’, avisa João Burse

João Burse chegou à Toca do Leão com a missão de acabar com o risco de rebaixamento, mas já colocou o Vitória em condições de vislumbrar a classificação à próxima fase da Série C do Brasileiro. Invicto, o treinador comemorou na noite deste domingo (10) o segundo triunfo consecutivo.

Após empate sem gols com o Altos e vitória por 2×0 diante do Figueirense, João Burse comandou o Leão no triunfo por 2×1 contra o São José-RS, no estádio Passo d’Areia, em Porto Alegre. Rafinha e Santiago Tréllez garantiram o placar. Jadson anotou para o time da casa.

Após o apito final, o técnico João Burse analisou a partida. “Foi um jogo difícil. Sabíamos que, com o campo sintético, o jogo iria ficar mais rápido. O time deles é acostumado com esse tipo de gramado. Oscilou muito. Em alguns momentos estávamos melhores e em alguns momentos eles também cresceram no jogo, mas soubemos no momento certo fazer os gols, estar sólidos, tranquilos, mesmo tendo tomado o empate. Conversamos no intervalo para continuarmos progredindo, tendo a bola, continuarmos acreditando e conseguimos fazer o segundo gol”, afirmou.

O resultado não tirou o rubro-negro da 13ª colocação, mas fez o time comandado por João Burse somar 18 pontos e ficar a apenas dois do G8, grupo de times que avançam à segunda fase do torneio para brigar pelo acesso. A diferença para a zona de rebaixamento agora é de quatro pontos.

“É jogo a jogo. Vamos comemorar essa vitória. Temos uma semana de trabalho e de dedicação. A gente tem que esquecer o que já passou e focar no que a gente vem construindo agora. Estamos trabalhando muito, esses atletas estão se dedicando muito e agora é foco total nessa semana de trabalho. Descansar agora, amanhã, e na terça-feira retomamos novamente para a construção de uma grande semana”, projetou João Burse.

O Leão só volta a campo no próximo domingo (17), às 16h, quando recebe o Paysandu, no Barradão. O adversário é o segundo colocado na tabela de classificação da Série C, com 26 pontos. O elenco rubro-negro folga na segunda-feira (11) e se reapresenta na terça-feira (12), na Toca do Leão.

“É hora de continuar trabalhando jogo a jogo, semana a semana, sem passar no passado e sem pensar no futuro. Nosso futuro hoje é somente a semana que vem, para trabalhar, se dedicar e focar no jogo que a gente tem contra o Paysandu”.

O técnico João Burse convocou a torcida para comparecer ao Barradão. “Nós faremos novamente uma grande semana de trabalho e contamos com o nosso torcedor no nosso estádio, nos apoiando. Da nossa parte vai ter muita dedicação e entrega para fazermos um grande jogo”, prometeu.