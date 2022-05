Tempestade de meteoros será visível no DF na madrugada desta 3ª (31/5)

Uma chuva de meteoros da Tau-Herculídeas ocorrerá na madrugada desta terça-feira (31/5) e poderá ser observada no céu do Distrito Federal. O fenômeno pode se tornar a maior tempestade de meteoros das últimas décadas. Em todo o mundo, astrônomos, pesquisadores e entusiastas se programam para acompanhar o espetáculo.

Segundo a Rede Brasileira de Observação de Meteoros (Bramon), geralmente, as tempestades de meteoros são provocadas por densas nuvens de partículas ejetadas durante a fragmentação de um cometa ou asteroide.

Um primeiro surto e menos intenso deve ocorrer por volta da 0h11 (horário de Brasília) de 31 de maio, quando a Terra atravessará as trilhas de detritos deixadas pelo Cometa 73P/Schwassmann-Wachmann em 1892 e em 1941. Neste instante, são esperados até 50 meteoros por hora.

O segundo e mais intenso surto deve ocorrer no momento em que a Terra atingir a densa trilha lançada pela ruptura de 1995.

Nesta madrugada, a Terra deve atravessar, pela primeira vez, essa nuvem de detritos, e isso deve gerar a tempestade de meteoros mais aguardada das últimas décadas. Por volta da 0h desta terça, portanto, deve ocorrer a primeira chuva, quando a Terra vai passar pelas trilhas de detritos deixadas por um cometa em 1892 e 1941.

Para este “surto”, são esperados até 50 meteoros por hora. A expressão máxima, no entanto, deve ocorrer próximo às 2h15, quando a modelagem básica indica de 10 a 100 mil meteoros por hora.

Como observar

Moradores das regiões Norte e Centro-Oeste serão privilegiados. A intensidade da chuva pode atingir de 30% a 50% das máximas esperadas. Para as outras regiões do país, entre 10% e 30%.

Os melhores locais do planeta para acompanhar o fenômeno serão a América Central e os Estados Unidos. Nesses locais, a taxa horária em condições ideais pode chegar a 100 mil meteoros.

Conforme destacou o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do Exoss — projeto brasileiro de pesquisas de meteoros com colaboração do Observatório Nacional (unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações —, quem estiver no Hemisfério Norte terá visão privilegiada dessa chuva de meteoros.

Enquanto isso, no Hemisfério Sul, o número de meteoros será menor do que o observado mais ao norte.

A melhor forma de se observar uma chuva de meteoros é procurar por locais bem escuros, longe dos grandes centros urbanos e de qualquer iluminação.

“Não é possível predizer com precisão. Pode ser que nada aconteça, pode ser que seja uma chuva fraca, intensa e até mesmo uma tempestade de meteoros”, diz De Cicco.

“Outro ponto importante a ser frisado é que serão meteoros de baixa luminosidade. Portanto, aconselho a fugir das luzes intensas de cidades e ir para um local bem escuro, a partir da meia noite ate por volta das 2h30”, acrescenta

Quer ficar ligado em tudo o que rola no quadradinho? Siga o perfil do Metrópoles DF no Instagram.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

O post Tempestade de meteoros será visível no DF na madrugada desta 3ª (31/5) apareceu primeiro em Metrópoles.