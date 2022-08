Tendência! Giovanna Ewbank posa com biquíni de animal print e chama a atenção

Hoje (27), Giovanna Ewbank decidiu aproveitar a alta temperatura para aparecer com um biquíni de animal print em seu perfil do Instagram, que conta com mais de 29 milhões de seguidores.

+ Juliana Paes aposta em visual étnico com muitas jóias para a primeira edição do “Baile do BB”

Seja com a estampa de onça, tigre, vaca ou zebra, o animal print nunca sai de moda! O bíquini que Gio Ewbank aparece no vídeo é de sua própria marca I AM G, onde os conjuntos variam de R$ 100 a R$ 300.

A atriz recebeu muitos elogios nos comentários “Meu Deus! Que ignorância de mulher linda! Socorro!”, “Eita vou comprar !!!”, “Maravilhosa demaisss”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giovanna Ewbank (@gioewbank)

Faça igual a Gio e aposte no animal print! Para você se inspirar na Giovanna Ewbank e ousar nos eventos com um biquíni diferente, separamos algumas opções acessíveis que, com certeza, vai chamar a atenção de todos!

No site da SHEIN é possível encontrar uma grande variedade de roupas feminina. Confira essas três sugestões de conjuntos que você pode adquirir e arrasar por um pouco mais de R$ 50.

(reprodução: SHEIN)

Veja mais sobre beleza e estilo:

+ Grazi Massafera usa look de luxo para gravar cenas da novela “Travessia”

+ Celebridades usam looks luxuosos em jantar de gala promovido por grife internacional de joias no Brasil

+ Anitta estrela primeira capa para revista famosa: “Me sinto reconhecida”