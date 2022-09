Tênis em Cadeira de rodas: Jade Lanai é campeã do US Open Júnior

Matérias Relacionadas EBC: Brasil disputa Copa do Mundo por equipes de tênis em cadeira de rodas.

Além do troféu de simples do US Open, um dos quatro principais torneios do mundo, Jade também foi ao lugar mais alto do pódio nas duplas, ao lado da norte-americana Maylee Phelps. Elas derrotaram a britânica Ruby Bishop e a norte-americana Lily Lautenschlauger por 2 sets a 0: duplo 6/0. Após encerrar a participação no US Open, Jade é quarta no ranking de simples e líder na lista mundial de duplas.

O próximo desafio da atleta será compor o time brasileiro na disputa da Gira da América do Sul de tênis em cadeira de rodas, evento composto por quatro torneios na Colômbia e Argentina, até dia 8 de novembro.