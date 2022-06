Tenista baiana heptacampeã mundial será homenageada em Salvador

Pela sétima vez em sua carreira a tenista baiana Patrícia Medrado levantou um troféu do Mundial Sênior da Federação Internacional de Tênis (ITF), dessa vez conquistando o título nas categorias simples e dupla no. Aos 65 anos, Patrícia disputou a competição em Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos. Duas semanas após vencer o campeonato mundial, a tenista será homenageada na Associação Atlética da Bahia, clube que ela representa, neste sábado (11).

Em sua carreira, ela possui 23 medalhas de mundiais: 16 de ouro, 05 de prata e 02 de bronze. A tenista baiana também é a atual bicampeã mundial de duplas mistas.

Suas primeiras conquistas no esporte foram em 1972, quando foi vice-campeã de simples e campeã de duplas no Campeonato Sul-Americano Juvenil e campeã por equipe do “Banana Bowl”. Com uma carreira vitoriosa, Patrícia Medrado tem sido referência para o tênis da Bahia dentro e fora das quadras. Ela comanda o Instituto Patrícia Medrado, que atua na área de inclusão social por meio do esporte.

Além disso, Patrícia atua como responsável técnica do programa “Tênis nas Escolas: Uma Proposta Educacional”, ministrar cursos, palestras e clínicas pelo Brasil.

O evento que irá homenageá-la acontecerá no sábado, a partir das 10 horas, na sede da Associação Atlética da Bahia. A celebração ainda terá uma partida de exibição entre ela e o também consagrado tenista e professor baiano Pedro Silva.