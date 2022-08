Terceira noite da Festa do Café tem recorde de público em Itabela

A terceira noite da 13ª Festa do Café Conillon registrou recorde de público no sábado (20). Uma multidão de aproximadamente 20 mil pessoas tomou conta do circuito montado às margens da BR-101, no centro de Itabela.

Ao som da música “Dia de Comemorar”, Seu Jorge, principal atração da noite, abriu seu show, emocionando a multidão que aguardava pela sua apresentação.

Além do cantor, que é sucesso internacional com suas músicas, o público, mesmo sob incessantes chuvas, também curtiu bastante os shows dos artistas Tayrone, Léo Magalhães e Cris Lima, que surpreenderam com os repertórios atualizados e diversificados.

O cantor Léo Magalhães falou sobre a emoção de retornar a Itabela. “Depois de muitos anos sem fazer show em Itabela, estou muito feliz de estar aqui hoje, nesta festa maravilhosa que é a Festa do Café, gostaria de agradecer ao público que veio das cidades da região e ao prefeito pela estrutura maravilhosa”, frisou o artista.

O prefeito de Itabela, Luciano Francisqueto, comentou sobre a emoção da terceira noite de festa. “Ficamos bastante felizes em ver a emoção do público curtindo aos shows dos grandes artistas que se apresentaram nesta noite. Fecharemos a Festa do Café com chave de ouro neste domingo, e estão todos convidados para curtir Cláudia Leitte e Deivison Ferraz”, convidou.