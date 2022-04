Termina nessa sexta pagamento do dinheiro esquecido nos Bancos

O Banco Central termina, nesta sexta-feira, a primeira fase do calendário de pagamento do dinheiro esquecido nos bancos e instituições financeiras, que está sendo liberado por meio do Sistema Valores a Receber. Agora chegou a vez das pessoas que nasceram ou empresas que foram abertas a partir de 1998.

No sábado, 16, será feita a última repescagem para quem perdeu a data. Depois de encerrado o prazo, o sistema de valores a receber vai passar por uma reformulação e vai ficar indisponível até 2 de maio.

A partir dessa nova data, algumas mudanças estarão valendo: não será mais preciso fazer agendamento, bastando solicitar o resgate dos valores no momento da consulta; além de que o sistema vai ter novas informações a respeito dos cidadãos e das empresas. Na prática, significa que quem não tinha valores a receber nesta primeira etapa, pode ter direito a resgate de algum valor, na nova fase do sistema.

Até a penúltima semana de março, o Banco Central repassou quase250 milhões, para quase três mil pessoas físicas e jurídicas, que tinham direito a receber algum valor pendente. A maior parte dos repasses foi feita de forma simples, via pix, a modalidade escolhida entre as pessoas e as empresas.

Os valores a receber podem estar disponíveis para quem teve contas encerradas e deixaram saldo disponível; também pode ser de tarifas ou parcelas de operações de crédito cobradas indevidamente; cotas de sobras de beneficiários ou participantes de cooperativas de crédito, ou recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados.

Para descobrir se um CPF ou CNPJ tem dinheiro esperando, é preciso consultar, na internet, o site do Banco Central do Brasil, na opção valores a receber. O site é o valoresareceber.bcb.gov.br

Economia No sábado, 16, será feita a última repescagem para quem perdeu a data Brasília Banco Central: futuro dos juros dependerá de guerra e outros choques Valores a receber de até R$ 10 concentram 69,8% dos casos Ana Lucia Caldas/ Edição Web Patrícia Serrão Sayonara Moreno, repórter da Rádio Nacional valores a receber 2:04