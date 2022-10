Termina neste sábado (15) inscrições para o Horta em Casa

Termina às 23h50 deste sábado (15) as inscrições para a penúltima edição do projeto Horta em Casa de 2022. Os selecionados serão contemplados com um kit horta e capacitação para a montagem das mudas em casa. É preciso ter idade mínima de 18 anos.

A iniciativa é gratuita e a participação deve ser confirmada através de formulário no site www.sustentabilidade.salvador.ba.gov.br ou na página da pasta no Instagram (@secissalvador).

Clique para abrir o formulário

Segundo a Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (Secis), os interessados em participar do processo devem ainda anexar as cópias do documento de identidade (frente e verso) e do comprovante de residência na própria plataforma.

As 100 primeiras pessoas inscritas que estiverem com a documentação correta e forem residentes em Salvador serão selecionadas.

A lista completa com os selecionados será publicada, na próxima semana, no Diário Oficial do Município (DOM) e ficará disponível no site da Secis.

O kit horta contém jardineira retangular plástica de 45 cm; quatro mudas de hortaliças, entre alecrim, alho-poró, cebolinha, coentro, manjericão e salsa; oito quilos de terra vegetal adubada; dois quilos de argila expandida; 0,5 m² de manta de bidim; uma pá de plástico pequena; um borrifador pequeno; e um pacote de sementes.

Os contemplados ainda receberão capacitação para a montagem da horta. O treinamento será realizado através de uma plataforma de videoconferência a ser disponibilizada pela Secis. Serão abordadas as técnicas básicas de como implantar e cultivar uma horta em casa.

“Cada vez mais fica evidente a importância dessa ação para as pessoas, no sentido de se reconectarem ao trabalho com à terra e com o plantio de seus próprios alimentos. A procura tem sido intensa, o que faz do projeto um sucesso”, reforça a titular da Secis, Marcelle Moraes.