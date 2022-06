Terremoto de magnitude 6,5 atinge o Norte do Brasil

Às 22h desta terça-feira (7/6), o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (CSEM) anunciou que um terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter foi registrado no Norte do Brasil, mais precisamente na divisa entre o estado do Acre e o Peru.

O abalo ocorreu em uma profundidade de 616 quilômetros, o que fez com que os efeitos fossem menos danosos do que um evento na superfície.

De acordo com a MetSul, um segundo terremoto, réplica do tremor principal, com magnitude de 4,8 e a 603 quilômetros de profundidade, foi registrado às 22h53 (hora de Brasília).

Para comparação, esse é o segundo pior tremor já registrado na história do Brasil.

Em 1955, no Mato Grosso, foi detectado um terremoto de 6,6 graus. A atividade sismíca, ocorrida em lugares ermos, não causou danos materiais nem mortes.