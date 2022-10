Terror em Mussurunga: tiroteio assusta moradores e atinge casa de policial militar

Terror e medo. Foram essas palavras que os moradores da Colinas de Mussurunga utilizaram para definir o que sentiram na manhã deste domingo (16), quando ouviram os barulhos estridentes de tiros na região.

De acordo com moradores, os disparos de armas de fogo foram feitos por grupos de facções que disputavam o comando do bairro. Os homens armados chegaram atirando e atingiram a casa de um policial militar da reserva, que teve a parede da casa marcada pelas balas. Segundo a Polícia Civil (PC), o militar, que não teve seu nome divulgado, não ficou ferido.

Ao g1 Bahia, a PM não detalhou se o policial da reserva era alvo dos disparos. Equipes da 49ª e da 15ª CIPM, da Operação Gêmeos e da CIPT Rondesp/Atlântico foram acionadas e estiveram no local.

A ocorrência está sendo investigada pela 12ª Delegacia Territorial (DT) de Itapuã. Segundo a PC, guias de perícia na residência do policial foram solicitadas e rondas estão sendo realizadas para identificar e prender os autores.

Por volta de 15h, viaturas da polícia se concentraram na rótula de Mussurunga. Além do reforço terrestre, helicópteros sobrevoaram os setores do bairro, assustando os moradores com os tiros disparados na busca dos criminosos durante a ronda.

“Foi bem aterrorizante. Nós estávamos ouvindo e morrendo de medo, porque existia a possibilidade de um tiro desse atingir alguma casa. Todo mundo ficou bastante nervoso”, conta a estudante Ivia Maria.

O tiroteio durou cerca de uma hora e foram ouvidos por moradores dos setores H e J, que observaram uma movimentação maior nos matagais existentes nesses locais. Uma moradora contou que vizinhos saíram de casa para entender o que estava acontecendo receberam ordens da Polícia Militar para retornarem imediatamente.

Procurada, a Polícia Militar da Bahia (PM-BA) não respondeu a tentativa de contato feita pelo CORREIO até o fechamento desta matéria.

Buscada para posicionamento em relação à ocorrência em Mussurunga, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) também não deu retorno até o fechamento desta matéria.

A Associação dos Cabos e Soldados PM da Bahia (APPM-BA) também foi contatada, mas não retornou a tentativa do CORREIO.