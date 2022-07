Testamos: luminária inteligente WiZ Hero dá um belo up no ambiente

Quem não gosta de uma ambientação interessante na hora de chegar em casa? Ou contar com uma iluminação adequada nas ocasiões especiais? Ter as luzes corretas antes de dormir ou no momento de uma leitura também é bastante agradável. As luminárias inteligentes chegaram para poder proporcionar isso aos usuários.

A Signify acaba de lançar no Brasil a WiZ Hero, uma luminária de mesa com diversas programações pré-definidas e suporte a assistentes inteligentes como Alexa, Siri e Google Assistant. Ela possui design arredondado e elegante, com medidas (em cm) de cerca de 15x15x15 e pesando menos de 1kg. Além disso a lâmpada em LED conta 620 lúmens, mais de 16 milhões de cores e expectativa de vida útil de 25 mil horas.

Na teoria, ela é fácil de instalar. No entanto, no nosso teste, tivemos algum trabalho para conectar a WiZ Hero ao aplicativo WiZ. Depois disso, foi só alegria. De fácil manuseio, as programações podem ser com a luz estática ou em transição, sendo que o usuário pode controlar intensidade e velocidade na ponta dos dedos. A programação Oceano, por exemplo, transita entre o azul e o verde. A Romance, entre o lilás e o rosa.

É possível também criar programações automáticas para o dia a dia, como hora de ligar e desligar determinada iluminação. No nosso teste, funcionou muito bem. Também foi bem fácil conectar a WiZ Hero à Alexa, com a luminária obedecendo sme problemas aos comandos de voz para ligar, desligar ou alterar a intensidade. No entanto, fica o aviso, se o usuário quiser controlar a WiZ Hero pelo app da Alexa, não poderá usar as programações pré-definidas.

Além de desligar e ligar pelo app WiZ ou pelo comando de voz, é possivel acionar a Hero com dois tapinhas na parte superior. Os tapinhas não são lá muitos leves, assim, é melhor usar voz ou o celular na hora de acender e apagar a luz à noite.

Enfim, a WiZ hero é uma bela aquisição para transformar o ambiente doméstico. Na hora de chegar do trabalho, ela dá um toque interessante para fazer a pessoa desconectar um pouco e ‘mudar a chave’ para ficar em casa. Antes de dormir, se for ler, a luminária conta com uma iluminação adequada, que não prejudica a pessoa na hora de pegar no sono. Segundo a Signify, o preço sugerido da WiZ Hero é de R$ 489,99. Maiores informações e especificações aqui.