TG 06 de Itamaraju participa da campanha de doação de sangue e medula óssea

Dia 14 de junho é o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma data importante que enfatiza a importância do doador e ato de amor e solidariedade que salvar vidas.

Na manhã de terça-feira 14 de junho de 2022, o Tiro De Guerra 06.025 de Itamaraju, participou de uma ação solidaria em prol do Hemocentro da cidade de Teixeira de Freitas, que garante o abastecimento de diversas cidades do Extremo Sul da Bahia.

A ação contou com a participação de 30 atiradores, servidores e o Cmt do Tiro de Guerra fizeram doação de sangue.

A ação está inserida na campanha nacional de doação de sangue, promovida pelo Exército Brasileiro, e contou com apoio logístico da Expresso Brasileiro, juntamente com a Prefeitura de Itamaraju.

O 1º Sgt EB Jermesson, Cmt do Tiro de Guerra, ressalta que no contexto da formação dos jovens, que ora prestam o serviço militar, além da preparação para a defesa da soberania do País, o atirador é forjado para se tornar um cidadão exemplar.

Nessa ótica, é desenvolvida a cultura solidária, onde os mesmos são estimulados a ter essa experiência – que é ajudar o próximo, sem mesmo conhecê-lo. Destacou ainda, que a doação de sangue é o ato de solidariedade mais humano que o cidadão pode manifestar.

A ação do doador, e o aproveitamento pelo receptor, demonstra na essência, o quanto somos iguais, por fim, doar sangue é um ato nobre de excelsa cidadania, finalizou o Comandante.

A Hemoba (Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia) de Teixeira de Freitas atende a toda região do extremo Sul, sendo responsável por fornecer sangue e seus componentes a 13 municípios da rede pública e privada, dentre eles Itamaraju. Está localizado na rua Massanori Nagao, 355 – Centro.

A Sr.ª Amanda, Assistente Social da Hemoba, agradece a parceria do Exército Brasileiro, representado pelo TG 06-025, salientando a importância do trabalho de apresentar aos jovens recém ingressos nas Forças Armadas a experiência de doar sangue, e que tal exercício, de agora em diante, faça parte de suas vidas.

Para Henrique Peixoto mobilizador social da causa Rede do Bem – Itamaraju, as ação foi um sucesso e nos próximos dias outras ações serão programadas em parceria com o Hemoba.

Para os atiradores da turma de 2022, a experiência foi de grande importância e reforça a responsabilidade social da instituição com a sociedade, “salvamos vidas e temos a convicção do dever cumprido por amor a nossa pátria”.