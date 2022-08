Thais Braz desabafa após receber comentários sobre cirurgia na testa: ‘Povo infeliz’

A ex-participante do reality show Big Brother Brasil 21 Thais Braz desabafou nas redes sociais depois de ter recebido comentários negativos sobre a cirurgia de frontoplastia que ela fez. O procedimento foi feito em março deste ano e resultou na diminuição da testa da modelo em dois centímetros. Em publicação feita no Twitter nesta quarta-feira, 10, a ex-BBB afirmou que as pessoas reclamam tanto quando ela coloca franja quanto quando ela tira e disse que tem liberdade para usar o que achar melhor. “Mano, eu uso o que eu quiser. Franja quando eu quiser! Boné quando eu quiser, o que eu quiser!!!!!!! Quando eu tô sem franja, reclamam que eu não deveria ter tirado a franja. Quando eu coloco franja, reclamam”, disse Thais, que continuou: “Só opinião de quem gosta de mim e de quem eu gosto importa!!! E delas sim eu quero ouvir!!! Agora desse povo infeliz, vai cuidar da sua vida!”. Além disso, a modelo disse que seu médico tem recebido mensagens de seguidores questionando o procedimento. “Vão no insta do meu médico falar que eu não tô feliz com a frontoplastia porque uso franja ainda”, disse Thais.

