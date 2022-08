Thaís Braz fala sobre término com Gui Napolitano e descarta amizade com o ex

A modelo Thais Braz falou sobre o término do namoro com o influenciador Gui Napolitano e disse que não consegue ser amiga do ex-companheiro. A declaração foi dada durante entrevista à revista Quem. Na conversa, a ex-participante do ‘Big Brother Brasil 21‘ disse que não existiu um motivo específico para o fim do relacionamento, que está leve, mas que não planeja manter uma relação de amizade com Gui. “Tá tranquilo. Estou bem de boa, curtindo minha família. Não aconteceu nada, não teve traição. Simplesmente não deu certo. Foi ótimo enquanto durou, e agora é bola pra frente. Estou super bem, leve. Não tenho nada contra ele e nem ele contra mim, mas não consigo ser ‘brother’ de ex. Mas claro que se eu encontrá-lo vamos conversar, estarei aqui se ele precisar de mim e sei que posso contar com ele também”, disse a modelo. Até o momento, Gui não se pronunciou sobre o tema.