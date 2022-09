Thammy nega que Bia Miranda, de “A Fazenda”, seja neta de Gretchen

Após o anúncio de Bia Miranda na próxima edição de A Fazenda, Thammy Miranda soltou o verbo em suas redes sociais sobre a sobrinha utilizar o nome de Gretchen na mídia. Em comentário no Instagram, o deputado afirmou que suas sobrinhas não foram confirmadas para o reality da Record TV.

“Ué, minhas duas sobrinhas são menores. Como vão entrar em A Fazenda? Uma tem dois anos e a outra dois anos e meio. As únicas netas que conheço”, escreveu.

Thammy Miranda abre o jogo sobre sua relação com Bia Miranda (Foto: Reprodução/Instagram)

Mas, este não foi o único comentário do influenciador. Não demorou muito para que Miranda se explicasse em relação ao comentário anterior. “Eu não minto! A gente aceita na nossa família 500 filhos da Gretchen e 500 netos não temos problemas com isso. Agora quem só quer ser parte da família para aparecer, aí não me desce! Não é neta, não é irmã e nunca será”, complementou.

Bia Miranda ficou conhecida na internet após rumores de um possível affair com o ex-jogador de futebol, Adriano Imperador. A jovem foi anunciada na última terça-feira (6) como nova participante do “Paiol” para concorrer poder entrar na sede na segunda semana de programa.

Entenda o caso Jenny Miranda ficou em evidência nas últimas semanas após a polêmica envolvendo o affair de sua filha, Bia Miranda, com Adriano Imperador. Tanto mãe como filha afirmam serem da família de Gretchen, no entanto, Thammy Miranda revelou que ambas não possuem nenhum laço sanguíneo com a sua família.

O deputado explicou que Jenny Miranda teria sido “adotada” por sua mãe após o relacionamento que viveram no passado. Gretchen começou a tratar como filha e a relação continuou intacta mesmo após o fim do relacionamento com Thammy.

