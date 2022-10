The Big Bang Theory: obra cita como elenco ficou com saída de Parsons

O livro The Big Bang Theory– A História Definitiva e Interna da Épica Série de Sucesso, em tradução livre, da escritora Jessica Radloff, vem dando o que falar ao revelar um climão nos bastidores da série, causado por Jim Parsons, que decidiu abandonar a série.

O ator que desenvolveu o personagem Sheldon Cooper decidiu sair da produção no verão de 2018, antes da 12° temporada: “Eu não acho que havia uma parte de mim que realmente pensava que eu faria mais temporadas [do Big Bang] após a décima segunda. Eu estava pronto para sair da segurança do show para descobrir completamente o que viria a seguir”, explicou Parsons no livro.

Segundo o produtor executivo do sucesso, Chuck Lorre, o projeto foi cancelado devido à saída repentina de Jim. A notícia foi uma bomba para o elenco, que entrou num clima de melancolia após receber o comunicado. “Foi um golpe e não havia como suavizar. Eu não conhecia outra maneira de fazer isso”, relembrou Lorre.

Parsosns, ao tomar a decisão de sair do show, conversou com os produtores executivos Lorre e Steven Molaro, mas não com os colegas. O elenco foi mantido no escuro durante seis dias enquanto Chuck e o então presidente e o CEO da Warner Bros., Peter Roth, abordaram o assunto com os executivos da CBS.

Decepção Na obra, Johnny Galecki (Leonard), melhor amigo de Sheldon e amigo de Jim na vida real, disse que ficou bastante chateado com a falta de consideração do parceiro. “Fiquei chocado. Fomos pegos de surpresa naquele dia. E não necessariamente chocados com a decisão de Jim, mas porque ele não teve aquela conversa com seus colegas de elenco para nos preparar. Então, sim, poderia ter sido uma situação melhor. Somos uma família, converse. E eu nem discordo de como Jim se sentiu, porque de muitas maneiras, senti o mesmo. Só me decepcionei por como ele gerenciou isso”, declarou.

