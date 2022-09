The Callisto Protocol pode chegar no Xbox Game Pass

The Callisto Protocol é o mais novo jogo de terror em desenvolvimento que até agora está prometendo ser o sucessor espiritual do falecido Dead Space, o jogo será lançado no final do ano e até agora não foi dito se chegará em algum serviço de assinatura de jogos.

Recentemente o Glen Schofield, que trabalhou com Dead Space e agora está na Striking Distance Studios desenvolvendo The Callisto Protocol, comentou que a empresa está muito próxima do Xbox e do Phil Spencer e que ambas as partes estão muito interessadas uma na outra.

The Callisto Protocol é um jogo que promete entregar gráficos de ponta e o jogo está utilizando tecnologia da Microsoft para tornar isso possível. Com essa linda amizade, levanta uma dúvida bem simples, será que The Callisto Protocol será lançado no Xbox Game Pass?

Essa pergunta ainda não tem uma resposta definitiva, mas ao ser questionado sobre adicionar o título em qualquer serviço de assinatura do mercado, Glen Schofield responde:

“Eu não sei ainda, nós conversamos sobre isso. Acho que devemos dar tempo para o jogo no mercado para que ele venda bem e assim por diante. Mas Phil Spencer e eu somos amigos muito próximos, eu o conheço há muito tempo, ele está muito interessado no jogo e eu estou muito interessado na Microsoft.

Estamos fazendo coisas incríveis no Xbox com ray tracing e estamos usando muita tecnologia da Microsoft no jogo e eles têm sido uma grande ajuda para nós, então faremos o nosso melhor para fazer parceria com o Xbox.”

Com as palavras de Glen Schofield, podemos concluir que ele quer ver o jogo vendendo primeiramente, e no futuro, há grandes chances do título marcar sua presença no Xbox Game Pass.

The Callisto Protocol será lançado no dia (02) de Dezembro para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.