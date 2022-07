The Crew 2 vai ficar grátis para jogar no Xbox

Os fãs de The Crew 2 da Ubisoft ficarão felizes em saber que uma atualização para o Xbox Series X já está disponível, levando o jogo para 60fps no console e adicionando melhorias visuais, incluindo Fuzz e Screen Space Shadow, mudanças climáticas e gradação de cores. Além disso, está recebendo uma semana de teste grátis de 7 a 13 de julho!

A partir de hoje, The Crew 2 apresenta dois modos de desempenho no Xbox Series X na forma de “Resolução” ( 4K dinâmico, 30fps ) e “Desempenho” ( FullHD dinâmico, 60fps ). O mesmo não pode ser dito do Xbox Series S, com a Ubisoft afirmando que “nossas equipes ainda estão investigando a possibilidade neste momento”, mas o console pelo menos se beneficia dos novos recursos Fuzz e Screen Space Shadow.

Se você está se perguntando, “Fuzz” visa “melhorar a simulação de iluminação de material ‘fofo’, como grama, galhos ou pequenos arbustos à distância”, enquanto “SSS” é usado para “ajudar a melhorar as sombras do jogo usando as informações disponíveis na tela (a câmera do player)”.

Aqui estão alguns dos outros recursos que a Ubisoft vem promovendo com esta atualização mais recente:

“As melhorias na qualidade de vida agora disponíveis com a atualização mais recente do The Crew 2 incluem melhorias de manuseio, melhor gradação de cores e um sistema climático reformulado. Veículos de carro, seguindo as solicitações dos jogadores. A gradação de cores foi aprimorada para encontrar o equilíbrio certo de cor, contraste e brilho, bem como iluminação. O novo ciclo climático traz mais variedade ao mundo do jogo, bem como uma revisão visual dos eventos com neve.”

Você pode jogar The Crew 2 gratuitamente no Xbox a partir desta quinta-feira, 7 de julho até quinta-feira, 13 de julho, oferecendo a chance de conferir as novas melhorias junto com todo o conteúdo adicionado na atualização do episódio 1 da 6ª temporada, que inclui seis novos playgrounds e uma parceria com o tricampeão mundial de drift Chris Forsberg.