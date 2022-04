The Elder Scrolls Online e mais 2 jogos estão grátis para jogar no Xbox

É aquela hora de novo pessoal! Outro catálogo de títulos do Free Play Days agora está disponível para membros do Xbox Live Gold, e parece uma seleção decente esta semana. Veja o que está disponível para download agora:

The Elder Scrolls Online

Gonner2

Monster Truck Championship Xbox One / Xbox Series X|S

Como de costume, você precisará do Xbox Live Gold ou de uma assinatura do Xbox Game Pass Ultimate para aproveitar esses títulos grátis. A maioria deles está disponível sem custo extra até domingo, 24 de abril, embora The Elder Scrolls Online seja gratuito até 26 de abril como parte de uma promoção estendida.